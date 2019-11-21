En uygun kredi veren banka değişti! 0,78 ve 0,79 müjdesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Bankalarda şu sıralarda 0,78 ve 0,79 fırsatı ile anlaşmalı konut kredileri ilgi görüyor. Bu bağlamda ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak. Bu arada devletten kendi evinin sahibi olmak isteyenlere yönelik devlet destek programları üzerine çalışmaya devam ediyor. İşte İş Bankası, Yapıkredi Denizbank ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları...

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