SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı ne oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor. Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi gibi memur emeklileri de intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri, maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ama son dakika haberleri intibak zammı gelişmeleri takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

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EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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