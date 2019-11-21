21 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? Sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Son olarak ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98'e indirdi. 20 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? diye merak edenler için Konut kredisi hesaplama yöntemi takvim.com.tr'de yer alıyor. Bu arada TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında İnşaat maliyet endeksi (İME) bir önceki aya oranla yüzde 0,59 düşüş gösterirken 2018 yılının aynı ayına göre ise yüzde 4,02 oranında arttı. İnşaat fiyatları yükselebilir.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FİNANSMAN ORANLARI

Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi. Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.

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