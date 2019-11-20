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Mercimeğe farklı destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini söyledi. Mercimeğin beslenme açısından önemli olmasının yanında ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz" dedi.

Mercimeğe farklı destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini söyledi. Mercimeğin beslenme açısından önemli olmasının yanında ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz" dedi.

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