Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini söyledi. Mercimeğin beslenme açısından önemli olmasının yanında ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 20.11.2019
- Gazete
Mercimeğe farklı destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini söyledi. Mercimeğin beslenme açısından önemli olmasının yanında ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz" dedi.
- KOBİ’lere faiz indirimi müjdesi
- Süre doldu! ABD'den yeni Huawei kararı
- EYT’de son durum nedir? Son dakika açıklaması...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.