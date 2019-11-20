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Borsa’da 62.6 milyarlık kâr

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, 2019'un Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 2.2 artarak 62 milyar 649 milyon liraya çıktı.

Borsa’da 62.6 milyarlık kâr
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, 2019'un Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 2.2 artarak 62 milyar 649 milyon liraya çıktı. Garanti Bankası, elde ettiği 4 milyar 936,4 milyon liralık net kâr büyüklüğü ile borsadaki şirketler arasında ilk sıradaki yerini korudu. Türk Telekom da net kâr artışında zirveye yerleşti.

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