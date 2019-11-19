Türk tarımı dünya markası olacak Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, son 17 yılda tarımsal hasılanın yüzde 486 arttığına dikkat çekerek, hibe programları sayesinde 200 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, son 17 yılda tarımsal hasılanın yüzde 486 arttığına dikkat çekerek, hibe programları sayesinde 200 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Pakdemirli, "Türkiye 86 ülkeye tohum ihraç eden ülke konumuna geldi. 17 yılda, tohumluk üretimi 7, tohum ihracatını 9 kat artırdık. Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız" dedi.