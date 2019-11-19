Bugünkü
Takvim

Türk tarımı dünya markası olacak

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, son 17 yılda tarımsal hasılanın yüzde 486 arttığına dikkat çekerek, hibe programları sayesinde 200 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Türk tarımı dünya markası olacak
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, son 17 yılda tarımsal hasılanın yüzde 486 arttığına dikkat çekerek, hibe programları sayesinde 200 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Pakdemirli, "Türkiye 86 ülkeye tohum ihraç eden ülke konumuna geldi. 17 yılda, tohumluk üretimi 7, tohum ihracatını 9 kat artırdık. Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTürk tarımı dünya markası olacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri