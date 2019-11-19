Tatil otelleri doldurdu

Ara tatil yerli turizmi hareketlendirdi. Antalya, Pamukkale, Kapadokya, Doğu ve Güneydoğu turları tatilin gözdesi oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale yüzde 100 doluluğa ulaştı. Traventenleriyle ünlü turizm merkezine yerli turist akını yaşandı.
Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Başkanı Gazi Murat Şen, "Ara tatil, yerli turist hareketini artırdı. Termal turizmde önemli bir nokta olan Karahayıt'a da yoğun bir talep gerçekleşti. Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı" diye konuştu.
Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Başkanı Gazi Murat Şen, "Ara tatil, yerli turist hareketini artırdı. Termal turizmde önemli bir nokta olan Karahayıt'a da yoğun bir talep gerçekleşti. Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı" diye konuştu.
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