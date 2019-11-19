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  • 19.11.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 11:00

sevicilerini rezil eden kadın: "Beni arıyorlar!"

'da terör örgütü 'nın karşıtı eylemine gösterdiği tepki ile gündeme gelen isimli kadın, gördüğü destek nedeniyle teşekkür videosu yayınlarken PKK'lıların da zarar vermek için kendisini aradığını da belirtti. Morgane, "PKK terör örgütü yandaşları bana zarar vermek niyetiyle beni arıyor. Şahsen beni korkutmuyorlar ama ailem tedirgin. Sizlere destek mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar, yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

'da terör örgütü / destekçilerinin karşıtı eylemine verdiği tepkiyle Türkiye'nin sevgisini kazanan bir mesaj yayınladı.

Anne ve babasının olduğunu, ailesinde hiç Türk bulunmadığını belirten, "Ama kendimi, Türkiye'ye yakın hissediyorum, muhteşem bir ülke. Onur, saygı, cömertlik, tolerans kelimelerinin anlamını bilen bir ülke. Dolayısıyla PKK'nın kurbanlarına saygısızlık edilmesini kabul edemezdim. Özür dileyerek karşınıza yüzümü kapatarak çıkıyorum. Çünkü PKK terör örgütü yandaşları bana zarar vermek niyetiyle beni arıyor. Şehsen beni korkutmuyorlar ama ailem tedirgin. Sizlere destek mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar, yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Fransa'nın Toulouse kentinde, Morgane isimli Fransız kadın, terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırmıştı. Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edilmişti. Olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmamış ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmamıştı.

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