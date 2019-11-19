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  • 19.11.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 09:48

ne operasyonu: 17 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10'u aktif görevde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı yürütülen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 17 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Komutanlığında görevli 17 askerin örgütle bağlantısı tespit edildi.

Bu kapsamda 10'u aktif görevde, 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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