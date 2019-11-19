Ecem Balcı'yı henüz 17 yaşındayken hayattan koparmıştı! Cezası belli oldu!

Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve kanser hastası olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, intihar etti. Anne Ercömert'in cansız bedeni, denizde yapılan aramaların ikinci gününde bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi.

Bu sırada başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine konulan Süleyman Kara'nın ifadesi alındı. Süleyman kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen celse görülen duruşmada savcı, Süleyman Kara'nın 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan Keziban A., Rıfat Özgür Y., Yusuf K. ve İbrahim D. hakkında ise 'Suç delillerini gizlemek' suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesini talep etti.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kara görüntülü sistem aracılığıyla, Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı ve tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatlar katıldı. Savcı önceki davada verdiği mütalaasını tekrar etti.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Avukat Aslıhan Şen ilk mütalaaya karşı olduklarını, cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin ise, "Sanıkların üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Gencecik kızın yaşam hakkı alınarak vahşice öldürüldüğü açıktır. Tüm sanıklar hakkında cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ve herhangi bir indirim uygulanmaksızın belirlenmesini istiyoruz." dedi.

Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, "Bir çocuk kolay yetiştirilmiyor. 17 yaşına gelmiş, ağır hastalık atlatmış güçlü bir çocuğun hiç gözünün yaşına bakmadan kıydılar. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Süleyman Kara'yı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan sanıklara ise 6 aya varan cezalar verildi.

'BU KARARIN ALINMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Ecem Balcı'nın ailesinin avukatı Aslıhan Şen, "Ecem Balcı annesinin sevgilisi tarafından 17 yaşındayken hunharca katledilmişti. Başından beri bu davayı takip ettik. Davaya olan inancınız yüzde yüzdü. Bugün de aynı şekilde Ecem Balcı'yı öldüren sanık Süleyman Kara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ona yardım edenler, suç delillerini gizleyenler, yok edenler, değiştirenler de ceza aldı. Bugün bu kararı aldığımız için çok mutluyuz. Çünkü Ecem'in ailesi, maktul yakınları olarak bu kararın alınması, bu tür davalarda böyle kararların çıkması bizi çok mutlu etti" dedi.

'UMARIM KIZIM MEZARINDA RAHAT UYUR'

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Ecem'in babası Gökhan Balcı da, "22 aydır yürüttüğümüz bu çalışmamız sonuna geldi. Kızımız için adalet arıyorduk. Tam 22 aydır biz bunun için mücadele ettik. Bu dönemde bizimle yürüyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Gölcük polisine, Kocaeli polisine, sivil toplum kuruluşlarına hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kızının arkasında durduklarını ve kazandıklarını söyleyen baba, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz her zaman buna inandık, bekledik. 'Ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar biz bu adliyeye gidip, geleceğiz' demiştik. Çok şükür o da oldu. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını aldı. Biz burada bir duruş sergiledik. Kızımızın arkasında durduk. Katilinin kim olduğunu biliyorduk. Bu saatten sonra artık katil olarak bahsediyoruz. Katil Süleyman Kara, kızımı öldürmüştür. Bütün delillerle ispatlanmıştır. Bu saatten sonra hücresinde ömrünün geri kalanını geçirecektir. Benim kızım da umarım mezarında rahat uyur. 'Başka Ecemler olmasın' diyoruz. Bu cümle artık klasik olmuş. Olmasın, inşallah olmaz. Buna yönelik cezalar ağırlaştırılır ve inşallah bu bir emsal karar olur. İnsanlar bir nebze olsun rahat nefes alırlar."