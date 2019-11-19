Milyonların gözü Aralık'ta belirlenecek yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık başında çalışmaya başlayacak Asgari Ücret Tepit Komisyonu, 1 Ocak 2020'de geçerli olacak ücreti belirleyecek. Milyonlarca asgari ücretlinin zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak. Ayrıca asgari ücretteki artış pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. Tüm çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi ile işsizliklere ödenen maaş asgari ücret zammıyla yükselecek.
- Ekonomi
- 19.11.2019
- Gazete
Çalışana-işsize zam! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret maratonu ay başında başlıyor. Çıkacak karar milyonlarca asgari ücretlinin zammını gösterirken, asgari geçim indirimi, işsizlik maaşı gibi pek çok kazancı da artıracak...
Milyonların gözü Aralık'ta belirlenecek yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık başında çalışmaya başlayacak Asgari Ücret Tepit Komisyonu, 1 Ocak 2020'de geçerli olacak ücreti belirleyecek. Milyonlarca asgari ücretlinin zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak. Ayrıca asgari ücretteki artış pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. Tüm çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi ile işsizliklere ödenen maaş asgari ücret zammıyla yükselecek.
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