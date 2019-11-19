gözü Aralık'ta belirlenecek yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık başında çalışmaya başlayacak1 Ocak 2020'de geçerli olacak ücreti belirleyecek. Milyonlarca asgari ücretlinin zammı bu toplantılarla ortaya çıkacak. Ayrıca asgari ücretteki artış pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. Tüm çalışanlara her ay ödenen asgari geçim indirimi ile işsizliklere ödenen maaş asgari ücret zammıyla yükselecek.