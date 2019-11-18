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e-Devlet’e 600 hizmet geliyor

E-Devlet'e gelecek yıl 600 yeni hizmet daha ilave edilecek. Kullanıcı sayısının da gelecek yıl 47 milyona ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, halen kullanıcı sayısının 44.5 milyon kişi olduğunu, e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmetin sunulduğunu ifade etti.

e-Devlet’e 600 hizmet geliyor
E-Devlet'e gelecek yıl 600 yeni hizmet daha ilave edilecek. Kullanıcı sayısının da gelecek yıl 47 milyona ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, halen kullanıcı sayısının 44.5 milyon kişi olduğunu, e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmetin sunulduğunu ifade etti.


Eda IŞIK

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