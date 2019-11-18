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çağrı yaptı 23 bin fikir geldi

’nin Şurası için ‘fikrini paylaş’ çağrısına 23 bin dönüş oldu. 21 çalışma grubu 200 toplantıda görüşleri değerlendirdi. Şura bugün başlıyor.

Bakan çağrı yaptı 23 bin fikir geldi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin, 15 yıl aradan sonra bugün toplanan Şurası için tüm kesimlere 'fikrini paylaş' mesajı, büyük yankı buldu. Tarımın geleceği için 23 bin bin kişi fikir ve taleplerini paylaştı. 21 çalışma grubu 200'ü aşkın toplantıda görüşleri değerlendirdi. Ortaya konulan tespit, görüş ve önerilerden hareketle şurada tarım ve hayvancılığın rotası çizilecek. , şura öncesi basın ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Amaçlarının daha fazla etkileşim kurarak tüm paydaşların ortak aklı ile gelecek 5 yılın planını hazırlamak olduğunu ifade eden Pakdemirli, "25 yılın politikalarını da bu katılımcı yaklaşım şekillendirecek. Sürdürülebilir tarım politikası, katma değeri yüksek hasıla, üretici ve tüketiciyi koruyan politikalar geliştirerek tarım politikamızı şekillendireceğiz" dedi. Türkiye'nin tarım hasılası ile dünyanın 7'nci, Avrupa'nın ise 2'nci büyük üreticisi olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Bugün sadece iyi olmak yetmez. Çok daha iyi olmak zorundayız" diye konuştu. Pakdemirli, şurada ele alınan bazı konu başlıklarını şöyle sıraladı:

KANSERE BALON BALIĞI

SIFIR KİLOMETRE YAKLAŞIM: Üretici, ürünleri bulunduğu yerde tüketim zincirine dahil edebilmeli. Ayşe Nine yetiştirdiği marulu, bu yaklaşım ile bir sokak öndeki markette satabilecek.

BALON BALIĞI İLAÇ OLACAK: Akdeniz sahil şeridinde sayısı artan balon balığı, zehirli olması nedeniyle diğer balık türleri için tehdit oluşturuyor. Bununla birlikte balon balığı derisi yeni bir kanser ilacının üretiminde kullanılıyor. Bakanlık, bu noktadan yola çıkarak balon balığının ihracatına başlıyor.

TARLADA MAKSİMUM VERİM: Çiftçiler yakından izlenecek ve ürün konusunda teşvik alacak.

ELEKTRİKLİ TRAKTÖR DEVRİMİ: Yerli elektrikli traktörler yakın zamanda iş başı yapacak. 10 liralık yakıtla gün tamamlanacak.

4 GÜN SÜRECEK
3'üncü , ATO Congresium'da bugün başladı. Şuranın ön hazırlıkları için oluşturulan 21 çalışma grubunun toplumun her kesiminden gelen değerlendirmeler ışığında hazırladığı çalışma belgeleri, şurada kapsamlı değerlendirilecek. Oluşturulan raporlar ve sonuç bildirgesinin, 21 Kasım'da Başkan 'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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