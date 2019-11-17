Doğalgaz faturasının düşürecek yöntemler!

FATURADA ÖNEMLİ ORANDA TASARRUF SAĞLAYIN

Bu yıl bir türlü kış gelmek bilmese de geceleri artık daha serin ve soğuk oluyor. Bu yüzden kombiler çalışmaya başladı. Havalar bu şekilde giderse doğal gaz faturası geçen yıla göre daha düşük kalacak. Ancak daha aralık, ocak ve şubat ayları var.

Dolayısıyla hazırlıklı olmakta ve faturaları düşürecek önlemleri bir yere not etmekte fayda var. Alacağınız küçük önlemlerle hem doğal gaz faturanızda yüzde30-35 oranında tasarruf sağlayabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabilirsiniz...