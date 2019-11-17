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  • 17.11.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 12:46

sının düşürecek yöntemler!

Havanın soğuması ile birlikte doğalgaz kullanımı başladı. Peki doğalgaz kullanımında nasıl tasarruf sağlanabilir? Bu durum faturaya olumlu yansır mı? sının az gelmesi için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Alacağınız küçük önlemlerle hem doğalgaz faturanızda yüzde 30-35 oranında tasarruf sağlayabilir hem de kaynaklarının verimli kullanmasına destek olabilirsiniz.

Doğalgaz faturasının düşürecek yöntemler!

FATURADA ÖNEMLİ ORANDA TASARRUF SAĞLAYIN
Bu yıl bir türlü kış gelmek bilmese de geceleri artık daha serin ve soğuk oluyor. Bu yüzden kombiler çalışmaya başladı. Havalar bu şekilde giderse doğal gaz faturası geçen yıla göre daha düşük kalacak. Ancak daha aralık, ocak ve şubat ayları var.

Dolayısıyla hazırlıklı olmakta ve faturaları düşürecek önlemleri bir yere not etmekte fayda var. Alacağınız küçük önlemlerle hem doğal gaz faturanızda yüzde30-35 oranında tasarruf sağlayabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabilirsiniz...

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