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  • 16.11.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 11:48

16 Kasım burs sonuçları açıklandı! girişi e- devlet şifresiyle!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. burs sonuç sorgulaması http://..gov.tr ekranından yapılacak. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak. Peki KYK bursları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar

KYK burs sonuçları son dakika açıklandı!

KYK burs sonuçları arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. KYK'nın yaptığı açıklama şöyle; 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci sürüyor. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Peki ilk burslar ne zaman yatacak: Kasım ayı içerisinde burs ve kredi sonuçlarının açıklanması durumunda ilk bursların Aralık ayında ödenmesi öngörülüyor. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. Bu arada KYK sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci Twitter'da seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrencilerin yaptığı paylaşımlar güldürdü.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyuruldu.

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