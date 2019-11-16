KYK burs sonuçları arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. KYK'nın yaptığı açıklama şöyle; 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci sürüyor. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Peki ilk burslar ne zaman yatacak: Kasım ayı içerisinde burs ve kredi sonuçlarının açıklanması durumunda ilk bursların Aralık ayında ödenmesi öngörülüyor. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. Bu arada KYK sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci Twitter'da seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrencilerin yaptığı paylaşımlar güldürdü.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyuruldu.

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