Son dakika faiz indirim müjdesi! Bankalar arasında yaşanan rekabet vatandaşlara yarıyor. Bu bağlamda kredi faiz oranları inmeye devam ediyor. ING bank ve TEB bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranında bir indirim daha yaparak, faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdü. Krediden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek. Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

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