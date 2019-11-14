Bugünkü
Takvim

Çalışan başına 49 bin TL

Hükümet istihdamı artırmak için tüm imkanları seferber ederken, 2018'de başlatılan ilave istihdam desteği 2020'de kesintisiz sürecek. Yeni yılda istihdam teşvikleri sürecek. Her yeni çalışan için 49 bin liraya varan destek sağlanacak.

Çalışan başına 49 bin TL
Hükümet istihdamı artırmak için tüm imkanları seferber ederken, 2018'de başlatılan ilave istihdam desteği 2020'de kesintisiz sürecek. Buna göre; imalat ve bilişim sektöründe 18-25 yaş arası erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR'a kayıtlı engelli olması durumunda 18 ay sürecince destek verilecek. İşverene imalat ve bilişim sektöründe çalıştırdığı her bir kişi için aylık 2 bin 712 lira toplamda 48 bin 816 lira destek sağlanacak. Diğer sektörler için aylık tutar bin 113 lira olurken, toplam destek 20 bin lirayı geçecek. İlave elemana prim desteği sürecek.


Hazal ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇalışan başına 49 bin TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri