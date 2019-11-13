Deprem için dev buluşma Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından düzenlenen çalıştay, deprem risk yönetimi ve sigortanın rolü konusunda uzman uluslararası isimleri bir araya getirdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından düzenlenen çalıştay, deprem risk yönetimi ve sigortanın rolü konusunda uzman uluslararası isimleri bir araya getirdi. 2 gün süren çalıştayda hasar tespiti konusunda İtalya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülke örnekleri konuşulurken, zarar modellemesi ve sigortaya ilişkin konular da tartışıldı. TÜM MANŞETLER