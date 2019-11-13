Deprem için dev buluşma

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından düzenlenen çalıştay, deprem risk yönetimi ve sigortanın rolü konusunda uzman uluslararası isimleri bir araya getirdi. 2 gün süren çalıştayda hasar tespiti konusunda İtalya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülke örnekleri konuşulurken, zarar modellemesi ve sigortaya ilişkin konular da tartışıldı.
- Ekonomi
- 13.11.2019
- Gazete
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