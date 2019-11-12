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Alibaba eğlenceyle rekora koştu

Alibaba'nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, ilk 12 saatte 27 milyar dolara ulaştı. Yalnızca ilk dakikada '1 milyar dolar' alışveriş sınırı aşıldı.

Eğlenceyle rekora koştu
Alibaba'nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, ilk 12 saatte 27 milyar dolara ulaştı. Yalnızca ilk dakikada '1 milyar dolar' alışveriş sınırı aşıldı. Bekarlar Günü kapsamında Mercedes Arena'da da bir gala düzenlendi. Galaya katılan ünlü isimler arasında ABD'li şarkıcı Taylor Swift de yer aldı. Alibaba'nın açıklamasına göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.

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