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Katar’dan Türkler’e davet

Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani, "Katar'da cazip imkanlar var. Türk şirketleri iş vizesi, işgücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir" diye konuştu.

Katar’dan Türkler’e davet
Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani, "Katar'da cazip imkanlar var. Türk şirketleri iş vizesi, işgücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir" diye konuştu.

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