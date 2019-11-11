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, ve İzmir’de çocuk bakana 1.300 TL! İşte başvuru şartları...

, ve İzmir’de 2 yaş altı çocuğu olan çalışan annelere ve bakıcılara yeni destek başlıyor. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın ının Desteklenmesi Projesi'ni müjdeledi. Projeyle aylık bin 300 liralık destek sağlanacak. Başvurular, www. sgkegitimlibakici.org sitesi üzerinden, e-devlet şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar saat 14.00'te başlayacak, kesin kayıtlar ise Salı günü alınacak.


Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni müjdeledi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

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