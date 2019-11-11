

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni müjdeledi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu: