95 kuyu açılacak Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2019'un ilk 8 aylık döneminde ham petrolde yüzde 5'lik, doğalgazda ise yüzde 25'lik üretim artışı yakaladıklarını anlattı. Dönmez, "2020'de deniz alanlarında 5, karalarda ise 85 ve diğerleriyle birlikte toplam 95 adet arama kuyusunun açılmasını hedefliyoruz" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2019'un ilk 8 aylık döneminde ham petrolde yüzde 5'lik, doğalgazda ise yüzde 25'lik üretim artışı yakaladıklarını anlattı. Dönmez, "2020'de deniz alanlarında 5, karalarda ise 85 ve diğerleriyle birlikte toplam 95 adet arama kuyusunun açılmasını hedefliyoruz" dedi.



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