Bugünkü
Takvim

95 kuyu açılacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2019'un ilk 8 aylık döneminde ham petrolde yüzde 5'lik, doğalgazda ise yüzde 25'lik üretim artışı yakaladıklarını anlattı. Dönmez, "2020'de deniz alanlarında 5, karalarda ise 85 ve diğerleriyle birlikte toplam 95 adet arama kuyusunun açılmasını hedefliyoruz" dedi.

95 kuyu açılacak
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2019'un ilk 8 aylık döneminde ham petrolde yüzde 5'lik, doğalgazda ise yüzde 25'lik üretim artışı yakaladıklarını anlattı. Dönmez, "2020'de deniz alanlarında 5, karalarda ise 85 ve diğerleriyle birlikte toplam 95 adet arama kuyusunun açılmasını hedefliyoruz" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri95 kuyu açılacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri