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Yabancı tahvile koştu

Hazine'nin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterilen tahvil ihracı, 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı.

Yabancı tahvile koştu
Hazine'nin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterilen tahvil ihracı, 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

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