Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında yaşanan önemli gelişmeler altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı. Peki, haftanın son gününde gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...
8 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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