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  • 08.11.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 18:39

son dakika! Haftanın son gününde gram ve ne kadar oldu?

nda düşüş devam ediyor. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden ve altın alıp yatırım yapan vatandaşlar hakkında araştırma yapıyor. Dünkü kapanışta 274,50 liradan işlem gören gram altın, 8 Kasım'a 271,45 seviyesinde başladı. İşte çeyrek ve gram canlı alış satış altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında yaşanan önemli gelişmeler altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı. Peki, haftanın son gününde gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

8 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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