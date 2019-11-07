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Vatandaşa üç müjde

Ulaştırma Bakanlığı'nın otoyol ve köprülerde, geçmeye hazırlandığı 'dinamik fiyatlandırma' modeli ile vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak.

Vatandaşa üç müjde
Ulaştırma Bakanlığı'nın otoyol ve köprülerde, geçmeye hazırlandığı 'dinamik fiyatlandırma' modeli ile vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak. Talebin yoğunluğuna göre fiyatların artırılıp ya da azaltıldığı yöntemle ücretler esnek hale getirilirken, vatandaşların talebin daha az olduğu dönemlerde, köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Ulaştırma Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği 'dinamik fiyatlandırma' ile ilgili çalışmalara başlayacak.

BİRİKİM HESABINA VERGİ DESTEĞİ
Hüküme, tasarrufları artırmak için eğitim, tatil, dayanıklı tüketim harcamaları için açılan banka hesaplarına vergi teşviği için düğmeye bastı. Vatandaşlar sonraki yıllarda yapacağı tatil, eğitim gibi harcamaları için bankada özel birim hesabı açacak. Bu hesaba belli bir süre belirlenen miktarda düzenli para yatıracak. Vergi teşviği bu hesaplardaki birikimlerle yapılan harcamalar için uygulanacak. Hesaptaki parasını çekenler, harcamasını yaparken vergi avantajı kullanacak.


10 BİN KADINA İŞ
Ev kadınlarının a katılmalarını sağlamak amacıyla turizm sektöründe yeni bir çalışmanın başlatıldığı öğrenildi. Turizm ve Seyahat Acenteleri İş Verenleri Sendikası (TURSAS), 10 bin ev kadını istihdam etmeyi planladığı 'Biletçi' projesiyle, turizm sektöründeki bilet satışlarını yönlendirmeyi hedefliyor. TURSAS Başkanı Yılmaz Sönmez, "Biletçi adı altında açılacak bürolarda kadınlarımızı istihdam edeceğiz. Seyahat acentesi yapısıyla uçak, otobüs, otel rezervasyonu, turizm paketleri, araç kiralama, vize işlemleri ve turların satışı yapılacak" dedi. Projenin ilk olarak 'da hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca 10 bin kadına 6 ay boyunca eğitim verilecek.

Barış ŞİMŞEK/Hazal ATEŞ

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