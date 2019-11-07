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MTV artışı düşecek

Kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi ve harçların 1 Ocak'ta yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı. MTV'deki artış 2019'da Cumhurbaşkanı kararı ile aşağı çekilmişti.

MTV artışı düşecek
Kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi ve harçların 1 Ocak'ta yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı. MTV'deki artış 2019'da Cumhurbaşkanı kararı ile aşağı çekilmişti.

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