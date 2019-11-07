MTV artışı düşecek

Kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi ve harçların 1 Ocak'ta yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı. MTV'deki artış 2019'da Cumhurbaşkanı kararı ile aşağı çekilmişti.
- Ekonomi
- 07.11.2019
- Gazete
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