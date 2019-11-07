MTV artışı düşecek Kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi ve harçların 1 Ocak'ta yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı. MTV'deki artış 2019'da Cumhurbaşkanı kararı ile aşağı çekilmişti.

Kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi ve harçların 1 Ocak'ta yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı. MTV'deki artış 2019'da Cumhurbaşkanı kararı ile aşağı çekilmişti.

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