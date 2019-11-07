Şirketleri siber saldırılara karşı korumak büyük önem arz ediyor. Untangle tarafından yayınlanan ve 300'den fazla KOBİ için IT güvenliği eğilimlerini inceleyen rapora göre; KOBİ'lerin yüzde 80'i IT güvenliğini birinci öncelik olarak kabul etse de yüzde 52'sinin bünyesinde IT güvenliği uzmanı olmadığı ve yüzde 29'unda da IT güvenliğine yıllık bin dolardan daha az harcama yapıldığı kaydedildi.
- Ekonomi
- 07.11.2019
- Gazete
KOBİ’lere siber koruma | İşte KOBİ'lerin uygulaması gereken önemli ipuçları...
Yapılan araştırmalar, KOBİ’lerin siber güvenlik konusunda yeterli adımları atmadığını gösterirken; uzmanlardan şirketlere 7 önemli ipucu geldi. İşte siber güvenlik alanında KOBİ'lerin uygulaması gereken önemli ipuçları...
Şirketleri siber saldırılara karşı korumak büyük önem arz ediyor. Untangle tarafından yayınlanan ve 300'den fazla KOBİ için IT güvenliği eğilimlerini inceleyen rapora göre; KOBİ'lerin yüzde 80'i IT güvenliğini birinci öncelik olarak kabul etse de yüzde 52'sinin bünyesinde IT güvenliği uzmanı olmadığı ve yüzde 29'unda da IT güvenliğine yıllık bin dolardan daha az harcama yapıldığı kaydedildi.
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