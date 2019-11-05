Vergi ve harçlar yüzde 22 artacak

TÜİK enflasyon verilerine göre, 2020'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 22.58 artırılması bekleniyor. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 artış gösterdi. Eğer değişiklik yapılmazsa, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet, pasaport harçları, trafik ve çevre cezaları yeni yılda yüzde 22.58 artacak.
- Ekonomi
- 05.11.2019
- Gazete
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