Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu tüketiciyi bezdiriyor. Ürünler 4.6 kata varan farkla sofralara geliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında şampiyonluğu yüzde 360.35 ile mandalinanın aldığını belirterek, "Mandalina 4.6 kat, kuru incir 4.5 kat, kuru kayısı 4.1 kat" dedi.
- Ekonomi
- 03.11.2019
- Gazete
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