İstanbul Havalimanı'nda uçuş yapan şirket sayısı 72'ye çıktı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nda uçuş yapan şirket sayısı 72'ye çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nda uçuş yapan şirket sayısı 72'ye çıktı. Havalimanın son konuğu Rus charter şirketi Redwings oldu. Redwing Havayolları, Moskova, Kazan, St. Petersburg, Rostov, Yekaterinburg, ve UFA' dan İstanbul Havalimanı'na haftalık 12 sefer yapacak.





CEVDET ÖZDEMİR TÜM MANŞETLER