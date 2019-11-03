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Eximbank’ta faiz % 8.79

Merkez Bankası'nın son üç Para Politikası Kurulu toplantısında gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, ticari kredi faizlerinde de başlayan indirimle finansmana erişimi kolaylaşan reel sektöre bir destek de Eximbank'tan geldi.

Eximbank’ta faiz % 8.79
Merkez Bankası'nın son üç Para Politikası Kurulu toplantısında gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, ticari kredi faizlerinde de başlayan indirimle finansmana erişimi kolaylaşan reel sektöre bir destek de Eximbank'tan geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'tan KOBİ'lerimizin faydalanma oranını yüzde 72'lere çıkardık. TL bazında faiz oranı bugün itibariyle yüzde 8.79'a düştü" dedi.

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