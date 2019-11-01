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Türk Lirası’na geçiş başladı

Merkez bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Türk Lirası’na geçiş başladı
Merkez bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi. 2019'un son Enflasyon Raporu'nun bilgilendirme toplantısında konuşan Uysal, "Özellikle son dönemdeki mevduat büyümesinin Türk Lirası ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok yatay bir seyire girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı Türk Lirası tarafında olduğunu gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.

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