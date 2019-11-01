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Dava bilgileri cepte

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan 'e-Adalet Vatandaş' mobil uygulamasını kullanıma sundu. Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor.

Dava bilgileri cepte
Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan 'e-Adalet Vatandaş' mobil uygulamasını kullanıma sundu. Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor.

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