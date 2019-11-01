Dava bilgileri cepte

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan 'e-Adalet Vatandaş' mobil uygulamasını kullanıma sundu. Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor.
- Ekonomi
- 01.11.2019
- Gazete
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