Yemenli eve geldi, rekor kırdı Yemenliler'in Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında, Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 oldu.

Yemenliler'in Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında, Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 oldu. TÜM MANŞETLER