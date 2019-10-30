Sigorta ürünleri müşterinin her an yanında olmalı

Sigortacılığın hayatla iç içe bir sektör olduğunu ve sigorta ürünlerinin bireylerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan organik çözümler sunması gerektiğini ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Tüketicilerin sosyal anlamda nelere ihtiyacı olduğuna odaklanarak yeni ürünler geliştiriyoruz. Tüketicilere sigortanın geleceklerinin güvencesi olduğunu aktarabilmemiz gerekiyor. Bunu da benzer ürünlerin aksine, hayatlarına değer katacak çeşitlilikler sunarak sektörde örneği olmayan, içeriği farklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerle yapıyoruz" dedi. Piyasaya sundukları yenilikçi sigorta çözümleriyle Ray Sigorta'yı standart sigortacılığın bir adım ötesine taşımayı hedeflediklerini kaydeden Koray Erdoğan, şirket olarak sundukları ürünler hakkında şu bilgileri verdi:
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
"0-5 yaş arası çocuk sahiplerine özel tasarladığımız yeni ürünümüz Baby On Board Kasko, yoğun iş temposunda çalışan ailelere yönelik bebek, çocuk, yaşlı bakıcısı ve oyun ablası bulma hizmeti ile günlük yaşamlarında da müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Yeni asistans hizmetleri eklenen Aura Ferdi Kaza Sigortası ise teminatlara ek olarak sunduğu özel şoför ve evde mini onarım servisleri sayesinde sadece hasar anında değil, poliçe süresince müşterilere destek sağlıyor."
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
"0-5 yaş arası çocuk sahiplerine özel tasarladığımız yeni ürünümüz Baby On Board Kasko, yoğun iş temposunda çalışan ailelere yönelik bebek, çocuk, yaşlı bakıcısı ve oyun ablası bulma hizmeti ile günlük yaşamlarında da müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Yeni asistans hizmetleri eklenen Aura Ferdi Kaza Sigortası ise teminatlara ek olarak sunduğu özel şoför ve evde mini onarım servisleri sayesinde sadece hasar anında değil, poliçe süresince müşterilere destek sağlıyor."
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