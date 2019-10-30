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Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce giydiği süveter 85 yıl sonra yeniden üretildi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce giydiği süveter, Çift Geyik Karaca tarafından yeniden üretildi. Özel süveterler Mehmetçik Vakfı yararına değerlendirilecek.

85 yıl sonra yeniden
Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce giydiği süveter, Çift Geyik Karaca tarafından yeniden üretildi. Özel süveterler Mehmetçik Vakfı yararına değerlendirilecek. Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, "Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği süveteri yeniden üreterek bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hepimizin ortak mirasına olan saygımızdan ötürü, logomuzu bu ürünlerde kullanmadık" dedi.

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