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Kirletene ağır ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son 2 yılda yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirilirken; bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verildi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu.

Kirletene ağır ceza
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son 2 yılda yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirilirken; bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verildi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu.

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