Kirletene ağır ceza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son 2 yılda yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirilirken; bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verildi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son 2 yılda yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirilirken; bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verildi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu. TÜM MANŞETLER