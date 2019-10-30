Kirletene ağır ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son 2 yılda yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirilirken; bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verildi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu.
- Ekonomi
- 30.10.2019
- Gazete
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