İhracata UR-GE katkısı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri ile Bursa'nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, "Yüzde 400'leri aşan performanslara ulaştık. 2018'de ilk kez 15 milyar dolar ihracatı gördük" dedi.
- Ekonomi
- 30.10.2019
- Gazete
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