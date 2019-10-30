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İhracata UR-GE katkısı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri ile Bursa'nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, "Yüzde 400'leri aşan performanslara ulaştık. 2018'de ilk kez 15 milyar dolar ihracatı gördük" dedi.

İhracata UR-GE katkısı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri ile Bursa'nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, "Yüzde 400'leri aşan performanslara ulaştık. 2018'de ilk kez 15 milyar dolar ihracatı gördük" dedi.

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