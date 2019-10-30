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Atıklar sınıf oldu

Vodafone, 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki toplanan elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı.

Atıklar sınıf oldu
Vodafone, 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki toplanan elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı.

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