Atıklar sınıf oldu

Vodafone, 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini Türkiye geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 18 ildeki toplanan elektronik atıkları geri dönüştürerek Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu'nda kodlama sınıfı açtı.
Vodafone, 'Bu Atıklar KodYazıyor' projesiniTürkiye genelineyaygınlaştırmayısürdürüyor. Şirket,18 ildeki toplananelektronik atıklarıgeri dönüştürerekSamsunİlkadım Kubilayİlkokulu'ndakodlama sınıfı açtı.
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