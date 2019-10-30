Memurlar – 2020 yılı polis, öğretmen, hemşire, memurların Ocak ayı zamlı maaşları şimdiden merak edilmeye başlandı. Memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3 zam yapılmasına karar verilmişti. Bu bağlamda Ocak 2020'de açıklanacak son 6 aylık enflasyon yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını aşarsa memur ve emeklisi yüzde 4'lük yeni zamma ek olarak fark alacak olup buna göre maaşlar haberimizde verdiğimiz tablo şeklinde olacaktır. İşte 2020 yılı polis, öğretmen, hemşire, memur maaşları

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 800 LİRA

Memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3 zam yapılmasına karar verilmişti. Buna göre 2020'de en düşük memur maaşı 3 bin 873 TL olacak. Buna göre en düşüm memur emeklisi maaşı ise 2 bin 623 TL olarak ödenecek. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Böylece enflasyon uzun bir aradan sonra tek haneli sayıları gördü.

Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:

(Not: Maaşlara tüm ek ödemeler dahildir)

En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676 2020 Ocak: 3.823

Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL

Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL

Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL

Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL

Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL

Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL

Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL

Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamları baz alınarak gerçekleşecek memur zammıyla birlikte aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 295.45 lira olan eş yardımını 327.30 liraya çıkaracak. Bu tutar, maaş katsayısındaki artış YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 6.65 gerçekleşirse 332.49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73.13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az 36.56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 478.75 liraya çıkacak.

2019 TEMMUZ AYINDA ÖĞRETMEN, POLİS VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?

POLİS MAAŞI NE OLMUŞTU?

Polis maaşları zam sonrası değişti. Buna göre yılın ilk 6 ayında 5 bin 375 lira maaş kazanan polis maaşı 5 bin 698 liraya yükseldi. Emekli polis memuru maaşı ise 3 bin 26 liradan, 3 bin 208 liraya yükseliş gösterdi.

TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları da belli oldu. Peki Temmuz'da hemşirelerin maaşı ne kadar oldu? Memura temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. Bu oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek.

ÖĞRETMEN MAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?

Bu yılın ilk altı ayında 4 bin 737 lira alan öğretmenin (1/4) maaşı 5 bin 22 liraya yükseldi. 2 bin 926 lira alan emekli öğretmenin maaşı ise 3 bin 102 liraya yükseldi.