Dolar son dakika... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olan piyasalar bugün işlem görecek. Dün uluslararası piyasalardaki işlemlerde dolar/TL 5.7350 seviyesine indi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararı ile Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 30 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI



MERKEZ BANKASI ENFLASYON BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 31 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. TCMB'nin İstanbul

Şubesi'nde yapılacak toplantı saat 10:30'da gerçekleşecek, raporu TCMB Başkanı Murat Uysal sunacak. 2020 yılına ilişkin açıklanması beklenen iç borçlanma stratejisi de iç piyasanın takip edeceği önemli gelişmeler arasında.

FED BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda ise dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrildi. Fed'in faiz kararı yarın akşam açıklanacak. Piyasalar Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmesini bekliyor. Fed'in para politikasını bundan sonra daha fazla gevşetmeyeceğinin sinyalini vereceği öngörülüyor.