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45 dakikalık iş 2 dakikaya indi

, 'Teknoloji ile Büyüme' vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan 'ni () hayata geçirdi. Genel Müdür , "Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız" dedi.

45 dakikalık iş 2 dakikaya indi
Vakıf Katılım, 'Teknoloji ile Büyüme' vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan 'ni () hayata geçirdi. Genel Müdür İkram Göktaş, "Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız" dedi.

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