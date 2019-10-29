45 dakikalık iş 2 dakikaya indi

Vakıf Katılım, 'Teknoloji ile Büyüme' vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan Robotik Süreç Otomasyonu Projesi'ni (RPA) hayata geçirdi. Genel Müdür İkram Göktaş, "Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen HeRobot ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacağız" dedi.
- Ekonomi
- 29.10.2019
- Gazete
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