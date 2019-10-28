Türkiye, ABD’de mobilya AVM’si kuracak

Modoko Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor. Maliyetinin yüzde 75'ini TİM'in karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkın satışa ulaşılması hedefleniyor.
- Ekonomi
- 28.10.2019
- Gazete
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