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Türkiye, ABD’de mobilya AVM’si kuracak

Modoko Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor. Maliyetinin yüzde 75'ini TİM'in karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkın satışa ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye, ABD’de mobilya AVM’si kuracak
Modoko Mobilyacılar Sitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle ABD'de mobilya alışveriş merkezi açmaya hazırlanıyor. Maliyetinin yüzde 75'ini TİM'in karşılayacağı proje ile Türk mobilya ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1 milyar doları aşkın satışa ulaşılması hedefleniyor.

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