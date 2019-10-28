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  • 29.10.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 09:27

lere ne kadar yapılacak? 'lı taşeron işçi ödeme tarihleri açıklaması

- olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı ve Ekim ayında 5 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Taşeron işçilere yapılması beklenen mı ve zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme söz konusu değil. Ancak sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere 2020 Ekim ayında de çalışan işçilere ise 2020 Haziran'a kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi.

Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak?

Taşeron İşçi - 4/D'li KHK'lı kadroya geçen taşeron işçiler tediye ödeme tarihlerini ve ne kadar zam alacaklarını oldukça merak ediyorlar. Bu bağlamda taşeron işçi maaşı yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. İlave ödemelerin son taksiti Aralık ayında işçilerin hesabına yatırılacak. Taşeron işçilere 792 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

TAŞERON İŞÇİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

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