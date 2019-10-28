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  • 29.10.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:03

SSK ve 'dan kaç para emekli maaşı alırım? ? İşte 4a, 4b, 4c

Milyonlarca çalışan emekli olduktan sonra ve SSK'dan kaç para emekli maaşı alırım diye merak ediyor. Bu bağlamda milyonlarca kişinin hayali olan emeklilik için yaş ve bir takım kriterler bulunmaktadır. 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 4B kapsamında olan maaşlar ise online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu ları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK ve SGK'dan kaç para emekli maaşı alırım?

E-Devlet Kapısı portalındaki SGK e-hizmetler listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulama ekranında tüm güncel sigortalılık bilgilerine istinaden, emeklilik tarihinin ne zaman olacağı ve sigortalılığa göre emeklilik koşullarının neler olduğunu öğrenebiliyor. Uzun süreli çalışan ve yüksek miktarda prim ödeyen kişiler ise yüksek emekli maaşları alıyor. Emekli maaşları yılda 2 kere yani Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler....

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SGK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

Emeklilik hesaplaması yapmak isteyen milyonlarca sigortalı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını kullanıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları, internette sadece birkaç tıkla, dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Türkiye' de kamu kurumlarının dijital dünyaya entegrasyonu çerçevesinde internette hizmete açtığı tüm online hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan e-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları da kolayca yapılabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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HaberlerEkonomi HaberleriSSK ve SGK'dan kaç para emekli maaşı alırım? Ne zaman emekli olurum? İşte 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama
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