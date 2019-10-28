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Lüks konuta vergi Şubat’ta başlıyor

Vergi paketiyle konut piyasasında yeni dönem başlıyor. Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. 5 milyon lirayı aşan evlere Şubat 2020'den itibaren 'değerli konut vergisi' getirilirken, değerleme çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek.

Lüks konuta vergi Şubat’ta başlıyor
Vergi paketiyle konut piyasasında yeni dönem başlıyor. Gayrimenkulde değerleme zorunluluğu geliyor. 5 milyon lirayı aşan evlere Şubat 2020'den itibaren 'değerli konut vergisi' getirilirken, değerleme çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek. Vergiye tabi evler internette ilan edilecek, konut sahiplerine de tebligat yapılacak. 5 milyon lirayı aşan konutun birden fazla sahibi olsa da matrahın tespitinde taşınmazın toplam değeri dikkat alınacak. Vergi ortakların hisseleri oranında yatırılacak. Müteahhitlerin elindeki lüks konutlar, satılmadıkça bu vergiye tabi olmayacak.


Hazal ATEŞ

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