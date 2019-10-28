Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'nin inşaat döneminde 12 bin, işletme döneminde 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye iş imkanı sağlayacağını belirterek, "Hedef, tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçi eliyle işletilmesi" dedi.
- Ekonomi
- 28.10.2019
- Gazete
Akkuyu’da hedef yerli üretim
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'nin inşaat döneminde 12 bin, işletme döneminde 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye iş imkanı sağlayacağını belirterek, "Hedef, tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçi eliyle işletilmesi" dedi.
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