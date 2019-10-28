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  • 28.10.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 21:20

28 Ekim açıklandı! Geçen hafta 3 talihli ikramiyeyi kazanmıştı

21 Ekim Pazartesi günü yapılan çekilişlerde İstanbul, İzmir ve Konya'daki 3 talihli 185 bin 581 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bugün bayilerden On Numara oynayan on binlerce kişi şimdi haftanın sonuçlarını beklemeye başladı. Saat 21.15'te mpi.gov.tr'den yapılan çekilişlerin ardından 28 Ekim açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

28 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günleri saat 21.15'te çekilişi yapılan On Numara'da heyecanlı bekleyiş son buldu. mpi.gov.tr'den canlı olarak gerçekleştirilen çekilişlerin ardından sonuçlar duyuruldu. Geçen hafta yapılan çekilişte ikramiyeyi üç kişi kazanmıştı. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte 28 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

28 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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