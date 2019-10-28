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240 milyon yolcu İSG’yi kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 31 Ekim 2009'da hizmete girmesinden bu yana 240 milyon yolcu kullandı. İSG'de, 2018'de 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.

240 milyon yolcu İSG’yi kullandı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 31 Ekim 2009'da hizmete girmesinden bu yana 240 milyon yolcu kullandı. İSG'de, 2018'de 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.

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