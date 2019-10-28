Emekli maaşları promosyon zamları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Bütün bankalardan emekli maaşı almak mümkün. 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükselten bankalar, müşteri kazandıran emekliye, artı 150 lira daha ödüyor. Bazıları da ek hizmet seçenekleri sunuyor.İşte bazı kampanyalar: Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Üç yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

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Maaşını taşıyana 1000 TL'ye varan promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB'in emeklilere yönelik kampanyası kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

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